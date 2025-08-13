Остапенко проиграла Бронцетти в третьем круге турнира в Цинциннати

Итальянская теннисистка Лючия Бронцетти переиграла Елену Остапенко из Латвии в матче третьего круга турнира в Цинциннати — 1:6, 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 37 минут. 26-летняя итальянка подала 10 раз навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет, 11 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов (из 8).

В четвертом круге Бронцетти встретится с амеириканкой Коко Гауфф.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Лючия Бронцетти (Италия) — Елена Остапенко (Латвия, 23) — 1:6, 6:3, 6:4