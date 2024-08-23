Андреева проиграла в четвертьфинале турнира в Монтеррее
Российская теннисистка Эрика Андреева потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Монтеррее. В двух сетах она проиграла Лулу Сун из Новой Зеландии- 4:6, 3:6.
Матч продолжался 1 час 18 минут. 20-летняя россиянка 5 раз подала навылет и допустила 3 двойные ошибки. На счету ее соперницы 8 подач навылет и 3 реализованных брейк-пойнта (из 6).
Следующая соперница Сун определится в матче Екатерина Александрова (Россия) — Юань Юэ (Китай).
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Лулу Сун (Новая Зеландия) — Эрика Андреева (Россия) — 6:4, 6:3
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