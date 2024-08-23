Андреева проиграла в четвертьфинале турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Эрика Андреева потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Монтеррее. В двух сетах она проиграла Лулу Сун из Новой Зеландии- 4:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 18 минут. 20-летняя россиянка 5 раз подала навылет и допустила 3 двойные ошибки. На счету ее соперницы 8 подач навылет и 3 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Следующая соперница Сун определится в матче Екатерина Александрова (Россия) — Юань Юэ (Китай).

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лулу Сун (Новая Зеландия) — Эрика Андреева (Россия) — 6:4, 6:3