Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 02:01

Андреева проиграла в четвертьфинале турнира в Монтеррее

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Эрика Андреева потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Монтеррее. В двух сетах она проиграла Лулу Сун из Новой Зеландии- 4:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 18 минут. 20-летняя россиянка 5 раз подала навылет и допустила 3 двойные ошибки. На счету ее соперницы 8 подач навылет и 3 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Следующая соперница Сун определится в матче Екатерина Александрова (Россия) — Юань Юэ (Китай).

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лулу Сун (Новая Зеландия) — Эрика Андреева (Россия) — 6:4, 6:3

Теннис
Эрика Андреева
0
Читайте также
Фигуристка Зинина прокомментировала свое видео про суицид и изнасилования
Больной онкологией Эрикссон обратился с последним словом к фанатам
Движение по Крымскому мосту временно перекрывали
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
Карта спецоперации на Украине 22 августа
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стала известна соперница Потаповой в полуфинале турнира в Кливленде
Новости
RSS RSS
Все новости