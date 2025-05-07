Вероника Кудерметова и Павлюченкова одержали победы на старте «тысячника» в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова с победы стартовала на турнире в Риме.

В матче первого круга 28-летняя спортсменка в двух сетах обыграла итальянку Лукрецию Стефанини — 7:5, 6:2. Встреча длилась 1 час 40 минут.

За игру Кудерметова 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Стефанини ни одного эйса, 6 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Следующей соперницей российской теннисистки станет Аманда Анисимова из США.

Также во второй раунд вышла россиянка Анастасия Павлюченкова. Она одержала победу над британкой Кэти Бултер со счетом 6:3, 6:3 и сыграет против американки Софии Кенин.

Еще одна россиянка — Анна Блинкова уступила американке Хэйли Баптист (6:7 (7:9), 4:6) и вылетела из турнира. Баптист во втором раунде встретится с Людмилой Самсоновой.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Лукреция Стефанини (Италия, WC) — 7:5, 6:2

Хэйли Баптист (США, Q) — Анна Блинкова (Россия, Q) — 7:6 (9:7), 6:4

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:3, 6:3