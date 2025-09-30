Теннис
30 сентября, 11:15

Лис обыграла Кесслер и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент

Немецкая теннисистка Ева Лис в 1/8 финала турнира в Пекине обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 4:6, 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 23-летней немки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В четвертьфинале Лис сыграет с американкой Коко Гауфф.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ева Лис (Германия) — Маккартни Кесслер (США) — 4:6, 6:1, 6:2

