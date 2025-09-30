Лис обыграла Кесслер и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Немецкая теннисистка Ева Лис в 1/8 финала турнира в Пекине обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 23-летней немки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16. В четвертьфинале Лис сыграет с американкой Коко Гауфф. Пекин (Китай) Турнир WTA China Open Призовой фонд 8 963 700 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертый круг Ева Лис (Германия) — Маккартни Кесслер (США) — 4:6, 6:1, 6:2