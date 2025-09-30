Лис обыграла Кесслер и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
Немецкая теннисистка Ева Лис в 1/8 финала турнира в Пекине обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 4:6, 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 23-летней немки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16.
В четвертьфинале Лис сыграет с американкой Коко Гауфф.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ева Лис (Германия) — Маккартни Кесслер (США) — 4:6, 6:1, 6:2
