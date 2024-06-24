Павлюченкова уступила Линетт на старте турнира в Истборне
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Магде Линетт из Польши в первом круге турнира в Истборне.
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу польки. Павлюченкова 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету ее соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
Следующей соперницей Линетт станет победительница матча Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, Q).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay International
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Магда Линетт (Польша, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 8) — 1:6, 7:6 (7:4), 6:4
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