Носкова вышла в полуфинал Итогового турнира WTA с первой попытки — самая молодая за 15 лет

Чешская теннисистка Линда Носкова стала самой молодой участницей полуфинала Итогового турнира WTA среди дебютанток соревнования с 2011 года. Во втором туре группового этапа в Индиан-Уэллсе 21-летняя спортсменка обыграла американку Коко Гауфф — 6:3, 6:3 — и досрочно обеспечила себе выход в следующую стадию.

Как сообщается сайт WTA, последней теннисисткой, добравшейся до полуфинала Итогового турнира при первом участии в столь юном возрасте, была Петра Квитова в 2011 году. Носкова также стала самой молодой победительницей двух стартовых матчей группового этапа с 2024 года, когда подобного добилась сама Гауфф.

Матч Носковой и Гауфф продолжался 75 минут. Чешка реализовала пять из девяти брейк-пойнтов и выиграла 18 из 24 розыгрышей на второй подаче соперницы. В обеих партиях Носкова вела со счетом 4:1. Ранее на турнире она победила Марту Костюк — 6:2, 6:4.

Носкова выступает под восьмым номером посева. Она стала первой участницей с таким номером, выигравшей два первых матча группового этапа, со времен Анетт Контавейт в 2021 году. В заключительном туре чешка сыграет с Джессикой Пегулой.