11 мая, 21:34

Мирра Андреева победила Носкову и вышла в четвертый круг турнира в Риме

Мирра Андреева.
Фото AFP

Российская теннисистка Мирра Андреева победила Линду Носкову из Чехии в матче третьего круга турнира WTA в Риме (Италия) — 6:1, 7:5.

Матч длился 1 час и 24 минуты. Андреева сделала 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. У Носковой 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Мирра Андреева.Мирра Андреева покоряет Рим! Спокойно разобралась с Линдой Носковой и уже готовится к новой дуэли

В четвертом круге турнира в Риме Андреева сыграет с датчанкой Кларой Таусон, которая в параллельном матче победила американку Эмму Наварро.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (Россия, 7) — Линда Носкова (Чехия, 30) — 6:1, 7:5

Клара Таусон (Дания, 22) — Эмма Наварро (США, 10) — 3:6, 6:0, 6:4

Теннис
Мирра Андреева
  • hant64

    Носкова играла плохо. А Мирра, в свою очередь, играла чуть лучше, чем потом во втором. А сейчас мучается с датским бобрёнком, и я не совсем уверен, что выиграет - играет просто плохо.

    12.05.2025

  • miker65

    А что это было в 1-м сете? Линда спала или Мирра играла блестяще?

    12.05.2025

  • AlexM

    С победой, пусть трудовой, но победой, Мирру!

    12.05.2025

  • Илья Криштоп

    Таусон на ходу , обыграть сильную американку с баранкой,многого стоит.Это грунт,будем глядеть.

    12.05.2025

  • pupkin-221

    у Саламыча есть отара овец в Осетии, самое то, кого ему тренировать на пенсии ! :laughing:

    12.05.2025

  • Кот-матрос

    Ну да, ты прав. Спасибо.

    11.05.2025

  • pupkin-221

    Папа-боксер наставит Диану на верный путь ! :laughing::laughing::laughing:

    11.05.2025

  • Forz

    Ну пара будет не завтра, а послезавтра

    11.05.2025

  • Forz

    нужно просто такой мяч встречать на подъеме, тогда генерировать силу самому не нужно, достаточно задать направление

    11.05.2025

  • Forz

    Ну на грунте высокий отскок, и в принципе она играет правильно, другое дело что уж если крутишь, крути как Рафик. Не помню, кто-то говорил из наших, что один из игроков крутит так, что все время мяч приходится встречать на уровне плеч, что очень неудобно. Возможно Мирра так же стремится делать, но высоты не хватает.

    11.05.2025

  • Forz

    Да, Шнайдер это на руку, нужно завтра побеждать Мертенс (да и дальше побеждать), и возвращать 11-е место. А там уже с учетом того как играют (или не играют) Наварро и Бадоса надо цепляться за 10-ку. Правда без тренера это прям совсем не але будет делать, но может все-таки найдет кого-то.

    11.05.2025

  • pupkin-221

    Скоро Мирра догонит Диану по весу - будут два колобка на корте в паре ! :laughing::laughing::laughing:

    11.05.2025

  • Из Алматы

    Если пара в расписании после одиночки, то нормально; в паре силы тратятся, конечно, но поменьше.

    11.05.2025

  • Forz

    Если фруктовая Линда еще подает признаки жизни, то фруктовая Бренда походу все

    11.05.2025

  • hant64

    Не нужно болеть, будь здоров)).

    11.05.2025

  • Forz

    Ну игра так себе, но молодец что не в трех сетах. Порадовало что отыграла брейк, и сделала второй в самый нужный момент против хорошей подающей. Но надо все-таки уровень поднимать, движение хромает, и часто накидывала.

    11.05.2025

  • hant64

    Меня российская казашка только порадовала)). Тем более играла с Бьянкой Андрееску, очень хорошим человеком.

    11.05.2025

  • Иван

    туда ее, умница

    11.05.2025

  • TokTram_

    у Мирры ещё пара, в оьличии от Таусон. Надеюсь, это поможет, а не помешает.

    11.05.2025

  • TokTram_

    Не устану напоминать восторги одного гадёныша:"Ах, Линдочка! Ах, Брендочка!" Мирра!

    11.05.2025

  • Кот-матрос

    Твоя правда, но я взглянул когда бало 5:6 у Линды и Мирра брейканула.

    11.05.2025

  • Из Алматы

    Эти "горки" (полусвечи) ещё чем плохи - даже когда ей отвечают не сразу сильными ударами, а тем же, то у неё обычно не получается с них начать сильную атаку. Тогда как ТОПы с таких мячей сразу убойно бьют. А у Мирры удар получается какой-то неакцентированный, вполне берущийся. В общем, в технике здесь ей надо однозначно прибавлять.

    11.05.2025

  • Андрей Гридасов

    Взяв легко первый сет, Мирра выписала себе вольную, но пришлось в восьмом гейме второго сета опять призвать себя на службу. С Линдой всё удалось, но вслед за Таусон маячит Гауфф, а это уже совсем серьезно! Та милости не подаёт, как Линда в первом сете.

    11.05.2025

  • Atoms

    Почему почти? Ты ж футбол смотрел.:grin:

    11.05.2025

  • ValeraK

    Черчесов снова доволен своей ученицей!)

    11.05.2025

  • belaruss

    В целом неплохой сегодня день в Риме, разочаровала только Кудерметова и Рыбка,победы наших парней,Мирры с Ариной всё же важнее

    11.05.2025

  • Иван Л.

    Именно так. Это не её игра уже и естественно проблемы. И эти её горки уже давно все знают - перебор, как по мне, с ними часто.

    11.05.2025

  • Кот-матрос

    Миррочка. как же я болел за тебя, почти как и за Динамо! Спасибо!:laughing:

    11.05.2025

  • Из Алматы

    Когда Мирра играет не головой, а по шаблону, то соперницы её и начинают "читать". А Мирра ещё и поднимает высоковато мяч, давая соперницам время занять удобную позицию для удара. В результате соперницы готовят сильную атаку, и Мирра уже не успевает ответить нормально на острый удар.

    11.05.2025

  • SuperDennis

    Умничка, Миррочка!

    11.05.2025

  • Иван Л.

    При 5-5 вырубилась трансляция - просто негодяйство какое-то:angry: Так что решающее не видел. Впрочем, решающим тоже был 8-й гейм, когда Мирра с блеском сделала обратный брейк. В первом сете Линда забыла выйти на корт, а Мирра спокойно так этим воспользовалась) Во втором, Линда всё таки пришла и напрягла, ну и Андреева местами прям Мадрид напоминала, потом решила, что хватит с этим) Тем не менее, некоторые моменты не понравились, когда Мирра пееставала читать соперницу и выглядела в некоторых розыграшах, пардон, лохушкой и, наоборот, позволяла Носковой читать себя. Вот таких эпизодов бы поменьше желательно.

    11.05.2025

  • Из Алматы

    Первый сет Линда была "никакая"; вяло бегала, ошибалась всё время. Во втором сете как-то резко заиграла, и заставила понервничать, ведя 3:1, а затем 4:2. Но тут уже прибавила Мирра. Улучшила точность, и вообще не психовала. И на 5:5 Линда "надломилась"; её невынужденные ошибки решили исход двух последних геймов. В следующей игре у Мирры соперница посерьёзнее - Таусон, хотя, конечно, и её Мирра уже побеждала в одиночке (плюс, как и Линду, вчера в паре).

    11.05.2025

  • Николай Шибаев

    Умница,Мирра,переломила ход второго сета,перевернула игру в свою пользу.

    11.05.2025

  • hant64

    Молодец, Мирра, переименовала Носкову в Портянкину в очередной раз. Но второй сет был сложноват, даже чересчур, но там Линда начала играть, а не отбывать номер, как в первом сете.

    11.05.2025

  • igor1972

    Андрееву с победой! Смогла переломить игру во 2 сете. Таусон тоже должна проходить, а там уж и до итоговой победы недалеко))

    11.05.2025

  • Демеч

    Не испытала Мирра проблем в первом сете,но во втором чешка собралась и дала ей настоящий бой,сделав брейк в начале.Но Мирра сделала обратный в восьмом гейме и дожала Носкову,не дав довести дело до тай-брейка.Хорошая победа, волевая!

    11.05.2025

  • емен

    Умничка !

    11.05.2025

  • Алехандрохорс

    Мира просто молодец. Браво! Сделала то, что и должна делать теннисистка, стемящаяся в ТОП-5 здесь и сейчас, и в отличие от звездопада соперниц на этой и более ранней стадиях.

    11.05.2025

