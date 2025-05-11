Мирра Андреева победила Носкову и вышла в четвертый круг турнира в Риме

Российская теннисистка Мирра Андреева победила Линду Носкову из Чехии в матче третьего круга турнира WTA в Риме (Италия) — 6:1, 7:5.

Матч длился 1 час и 24 минуты. Андреева сделала 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. У Носковой 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

В четвертом круге турнира в Риме Андреева сыграет с датчанкой Кларой Таусон, которая в параллельном матче победила американку Эмму Наварро.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (Россия, 7) — Линда Носкова (Чехия, 30) — 6:1, 7:5

Клара Таусон (Дания, 22) — Эмма Наварро (США, 10) — 3:6, 6:0, 6:4