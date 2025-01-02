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Сегодня, 09:16

Мирра Андреева стала четвертьфиналисткой турнира в Брисбене

Алина Савинова
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева с «баранкой» одержала победу над чешкой Линдой Носковой в третьем круге турнира в Брисбене — 6:3, 6:0.

Матч длился 1 час 4 минуты. Россиянка 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету ее соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 возможных.

В четвертьфинале турнира Андреева сыграет против победительницы встречи Элина Аванесян (Армения) — Онс Жабер (Тунис).

Ранее в 1/4 финала соревнований вышла еще одна представительница России Полина Кудерметова, которая в трех сетах обыграла соотечественницу Дарью Касаткину (1:6, 6:2, 7:5).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (Россия, 8) — Линда Носкова (Чехия, 12) — 6:3, 6:0

Теннис
Мирра Андреева
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