Носкова победила Гауфф на Итоговом турнире WTA

Чешская теннисистка Линда Носкова переиграла американку Коко Гауфф в матче Итогового турнира WTA — 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 16 минут. 21-летняя чешка подала 9 раз навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 8 подач навылет, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнтов (из 2).

Носкова с двумя победами в двух матчах занимает первое место в группе 1. Гауфф с одной победой идет на второй строчке.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA FAGE WTA Finals Indian Wells

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа 1

Линда Носкова (Чехия, 8) — Коко Гауфф (США, 4) — 6:3, 6:3