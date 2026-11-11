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Носкова победила Гауфф на Итоговом турнире WTA

Евгений Козинов
Корреспондент
Коко Гауфф и Линда Носкова.
Фото Reuters

Чешская теннисистка Линда Носкова переиграла американку Коко Гауфф в матче Итогового турнира WTA — 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 16 минут. 21-летняя чешка подала 9 раз навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 8 подач навылет, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнтов (из 2).

Носкова с двумя победами в двух матчах занимает первое место в группе 1. Гауфф с одной победой идет на второй строчке.

Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA FAGE WTA Finals Indian Wells
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа 1

Линда Носкова (Чехия, 8) — Коко Гауфф (США, 4) — 6:3, 6:3

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Теннис
Линда Носкова
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