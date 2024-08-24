Носкова вышла в финал турнира в Монтеррее

Чешская теннисистка Линда Носкова одержала победу в полуфинале турнира в Монтеррее. В двух сетах она выиграла у американки Эммы Наварро — 7:6 (9:7), 7:5.

Матч продолжался 2 часа. 19-летняя чешка подала 5 раз навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 5).

В финале Носкова сыграет с Лулу Сун из Новой Зеландии.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Линда Носкова (Чехия, 6) — Эмма Наварро (США, 2) — 7:6 (9:7), 7:5