Носкова на отказе Чжэн прошла в четвертый круг и сыграет с Потаповой на турнире в Пекине
Чешская теннисистка Линда Носкова вышла в четвертый круг на турнире в Пекине.
Матч продлился 1 час 46 минут.
В третьем сете матча третьего круга китаянка Чжэн Циньвэнь не смогла продолжить игру при счете 6:4, 3:6, 3:0 в пользу Носковой.
В следующем круге 24-летняя Носкова встретится с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Линда Носкова (Чехия, 26) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — 6:4, 3:6, 3:0 отказ 2-го игрока
