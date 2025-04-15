Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

15 апреля, 18:02

Блинкова проиграла Фрухвиртовой на старте турнира в Руане

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Руане (Франция).

В матче первого раунда 26-летняя спортсменка в трех сетах уступила чешке Линде Фрухвиртовой — 7:6 (7:5), 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты.

Блинкова ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. На счету Фрухвиртовой 4 эйса, 5 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18.

За выход в четвертьфинал чешская теннисистка поборется с Ольгой Данилович из Сербии.

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 275 094 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Линда Фрухвиртова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:7 (5:7), 6:4, 7:5

Ольга Данилович (Сербия, 3) — Александра Крунич (Сербия, Q) — 5:7, 6:0, 6:3

Луи Буассон (Франция, WC) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:0, 6:3

Жаклин Кристьян (Румыния) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:4, 6:3

Теннис
Анна Блинкова
Читайте также
В Сербии новым премьером стал профессор медицины. Что нужно знать
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу в Японии впервые с 2019 года
Драка в ночном клубе, сломанная челюсть и годы вражды. История лютой ненависти между Овечкиным и Малкиным
IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак
Дело генерала Шамарина. Как военный со скромными доходами получал миллионы за покровительство
Популярное видео
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александрова победила Самсонову в первом круге турнира в Штутгарте

Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира в Штутгарте

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости