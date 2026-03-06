Таггер победила Грачеву в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Представительница Франции Варвара Грачева проиграла австрийке Лилли Таггер в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 2:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. 25-летняя Грачева (58-й номер мирового рейтинга) не сделала эйсов, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 1 из 6 брейк-поинтов. На счету ее 18-летней соперницы (119-я ракетка мира) 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 из 9 реализованных брейк-поинтов.
В следующем матче Таггер сыграет с гречанкой Марией Саккари.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Лилли Таггер (Австрия, WC) — Варвара Грачева (Франция) — 6:2, 6:4
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