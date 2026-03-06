Таггер победила Грачеву в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Представительница Франции Варвара Грачева проиграла австрийке Лилли Таггер в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. 25-летняя Грачева (58-й номер мирового рейтинга) не сделала эйсов, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 1 из 6 брейк-поинтов. На счету ее 18-летней соперницы (119-я ракетка мира) 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 из 9 реализованных брейк-поинтов.

В следующем матче Таггер сыграет с гречанкой Марией Саккари.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Лилли Таггер (Австрия, WC) — Варвара Грачева (Франция) — 6:2, 6:4

Подписывайся на канал «СЭ» в Max