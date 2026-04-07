Самсонова сыграет с Таггер во втором круге турнира в Линце
Австрийская теннисистка Лилли Таггер вышла во второй круг турнира в Линце.
В первом круге 117-я ракетка мира обыграла испанку Паулу Бадосу со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 8 минут.
Соперницей Таггер станет россиянка Людмила Самсонова.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Лилли Таггер (Австрия, WC) — Паула Бадоса (Испания, WC) — 6:4, 7:6 (7:5)
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