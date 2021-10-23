Ли обыграла Корне и вышла в финал турнира в Тенерифе

Американская теннисистка Энн Ли победила француженку Ализе Корне (6:2, 6:1) в полуфинале турнира WTA в Тенерифе (Испания).

Американка вышла в финал. Ее соперницей станет победительница матча Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) — Камила Джорджи (Италия).

Тенерифе (Испания)

Турнир WTA Tenerife Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Энн Ли (США) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 6:1