Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Ли обыграла Корне и вышла в финал турнира в Тенерифе

19:28
Теги:

Американская теннисистка Энн Ли победила француженку Ализе Корне (6:2, 6:1) в полуфинале турнира WTA в Тенерифе (Испания).

Американка вышла в финал. Ее соперницей станет победительница матча Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) — Камила Джорджи (Италия).

Тенерифе (Испания)

Турнир WTA Tenerife Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Энн Ли (США) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 6:1

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
История подвига Веденина: советский лыжник уничтожил норвежца и не подчинился японскому императору
На свадьбе российского экс-сенатора в Италии невеста станцевала на стуле
1
0