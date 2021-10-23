Ли обыграла Корне и вышла в финал турнира в Тенерифе
19:28
Американская теннисистка Энн Ли победила француженку Ализе Корне (6:2, 6:1) в полуфинале турнира WTA в Тенерифе (Испания).
Американка вышла в финал. Ее соперницей станет победительница матча Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) — Камила Джорджи (Италия).
Тенерифе (Испания)
Турнир WTA Tenerife Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Энн Ли (США) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 6:1
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