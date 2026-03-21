Селехметьева в трех сетах проиграла Фернандес во втором круге турнира в Майами

Российская теннисист Оксана Селехметьева уступила канадке Лейле Фернандес во втором круге турнира WTA 1000 в Майами.

Матч завершился со счетом 6:7 (1:7), 6:3, 1:6. Девушки провели на корте 2 часа 26 минут.

На счету 71-й ракетки мира Селехметьевой две подачи навылет, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 13. У 25-й ракетки мира Фернандес три эйса, пять двойных и пять реализованных брейк-пойнтов из 10.

В третьем круге Фернандес сыграет с Джессикой Пегулой (США).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лейла Фернандес (Канада, 26) — Оксана Селехметьева (Россия) — 7:6 (7:1), 3:6, 6:1