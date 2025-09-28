Гауфф в трех сетах победила Фернандес в третьем круге турнира в Пекине

Третья ракетка мира американка Коко Гауфф вышла в четвертый круг турнира в Пекине.

В матче третьего раунда 21-летняя спортсменка за 2 часа 47 минут обыграла канадку Лейлу Фернандес — 6:4, 4:6, 7:5.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Пекине Гауфф поборется с победительницей встречи Белинда Бенчич (Швейцария, 15) — Присцилла Хон (Австралия, Q).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Коко Гауфф (США, 2) — Лейла Фернандес (Канада, 25) — 6:4, 4:6, 7:5