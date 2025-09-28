Гауфф в трех сетах победила Фернандес в третьем круге турнира в Пекине
Третья ракетка мира американка Коко Гауфф вышла в четвертый круг турнира в Пекине.
В матче третьего раунда 21-летняя спортсменка за 2 часа 47 минут обыграла канадку Лейлу Фернандес — 6:4, 4:6, 7:5.
За выход в четвертьфинал «тысячника» в Пекине Гауфф поборется с победительницей встречи Белинда Бенчич (Швейцария, 15) — Присцилла Хон (Австралия, Q).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Коко Гауфф (США, 2) — Лейла Фернандес (Канада, 25) — 6:4, 4:6, 7:5
Новости