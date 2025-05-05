Захарова уступила Жанжан в первом круге квалификации турнира в Риме

Российская теннисистка Анастасия Захарова уступила француженке Леолии Жанжан в первом раунде квалификации «тысячника» в Риме — 6:2, 4:6, 5:7.

Игра продолжалась 2 часа 45 минут.

Захарова сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 8 брейк-пойнтов из 16. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В финале квалификации 29-летняя француженка сыграет с колумбийкой Эмилианой Аранго.