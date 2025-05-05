Теннис
5 мая, 22:50

Захарова уступила Жанжан в первом круге квалификации турнира в Риме

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Анастасия Захарова уступила француженке Леолии Жанжан в первом раунде квалификации «тысячника» в Риме — 6:2, 4:6, 5:7.

Игра продолжалась 2 часа 45 минут.

Захарова сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 8 брейк-пойнтов из 16. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В финале квалификации 29-летняя француженка сыграет с колумбийкой Эмилианой Аранго.

  • Forz

    Да, все перечисленное и есть. Другое дело что одно тянет за собой другое - когда не уверен в своей игре, начинаются просадки по менталке, и начинается бег по кругу.

    06.05.2025

  • Из Алматы

    Настя вполне могла и победить, выиграв уже второй сет, так как вела 3:1. Но чего-то ей не хватает. То ли техники (не получалось стабильно выигрывать одним ударом с полусвечей соперницы, очень редко пользовалась укороченными), то ли "физики" (было заметно, как упали скорость и точность), то ли игрового мышления (играет довольно однообразно, хоть и получше, чем было даже год назад), то ли пресловутой "менталки" (расстраивается, и например, "теряет" игру на свою подаче). Всё это хоть немного "подкрутить", и место в первой сотне будет обеспечено.

    06.05.2025

