Леброн Джеймс поздравил Мирру Андрееву с титулом в Индиан-Уэллсе

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

16 марта 17-летняя россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко в финале турнира — 2:6, 6:4, 6:3.

Баскетболист отреагировал на видео, в котором Андреева призналась, что перед решающим матчем ей помогло интервью Джеймса, которое она смотрела для вдохновения.

«Поздравляю! Рад, что помог, но, честно говоря, ты сделала это сама! Окупились твои тяжелая работа, энтузиазм и преданность своему делу. Продолжай!» — написал Леброн в соцсетях.

Пост в соцсетях Леброна Джеймса. Фото соцсети

Андреева завоевала третий титул на турнирах WTA в карьере. Кроме того, она выиграла второй турнир в 2025 году. Ранее Мирра стала победительницей «тысячника» в Дубае.