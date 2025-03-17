Теннис
17 марта, 22:18

Леброн Джеймс поздравил Мирру Андрееву с титулом в Индиан-Уэллсе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Леброн Джеймс и Мирра Андреева.
Фото Getty Images

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

16 марта 17-летняя россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко в финале турнира — 2:6, 6:4, 6:3.

Баскетболист отреагировал на видео, в котором Андреева призналась, что перед решающим матчем ей помогло интервью Джеймса, которое она смотрела для вдохновения.

«Поздравляю! Рад, что помог, но, честно говоря, ты сделала это сама! Окупились твои тяжелая работа, энтузиазм и преданность своему делу. Продолжай!» — написал Леброн в соцсетях.

Пост в соцсетях Леброна Джеймса.
Фото соцсети

Андреева завоевала третий титул на турнирах WTA в карьере. Кроме того, она выиграла второй турнир в 2025 году. Ранее Мирра стала победительницей «тысячника» в Дубае.

  • сергей пантелеев

    Дааа, вот это он Миррочку простимулировал!! Неожиданно услышать от Великого. Ну, теперь девочка должна выиграть ТБШ!

    18.03.2025

  • fonkom

    Хотя я фан Майкла Джордана)), но личные поздравления от Леброна - это мегакруто!

    18.03.2025

  • dedpihto59

    реально теперь Мирра мировая суперзвезда:fist::thumbsup::boom::bangbang:?

    18.03.2025

  • Из Алматы

    Однако, самый результативный баскетболист всех времён...

    18.03.2025

  • инок

    Не помню, чтобы Леброн кроме своих американских теннисисток кого-то поздравлял. Очень круто, что он поздравил Мирру!

    18.03.2025

    • Кафельников — о Мирре: «Она может стать первой ракеткой мира. У нее есть для этого потенциал, это даже дилетант заметит»

    Мартинес — о Мирре Андреевой: «Самое хорошее в ней то, что она почти все время улыбается»

