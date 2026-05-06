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6 мая, 18:40

Александрова и Зигемунд встретятся во втором круге турнира в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент

Стала известна соперница россиянки Екатерины Александровой по второму кругу турнира WTA 1000 в Риме.

На старте соревнования немка Лаура Зигемунд обыграла чешку Сару Бейлексо счетом 6:4, 6:4. Во втором круге Зигемунд встретится с Александровой. Счет в личных встречах 3-1 в пользу россиянки.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 312 293 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Лаура Зигемунд (Германия) — Сара Бейлек (Чехия) — 6:4, 6:4

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Теннис
Екатерина Александрова
Лаура Зигемунд
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