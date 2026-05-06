Александрова и Зигемунд встретятся во втором круге турнира в Риме
Стала известна соперница россиянки Екатерины Александровой по второму кругу турнира WTA 1000 в Риме.
На старте соревнования немка Лаура Зигемунд обыграла чешку Сару Бейлексо счетом 6:4, 6:4. Во втором круге Зигемунд встретится с Александровой. Счет в личных встречах 3-1 в пользу россиянки.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 312 293 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Лаура Зигемунд (Германия) — Сара Бейлек (Чехия) — 6:4, 6:4
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