Мирра Андреева сыграет с Зигемунд во втором круге турнира в Ухане
Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд вышла во второй круг турнира в Ухане.
В первом круге Зигемунд играла с украинкой Даяной Ястремской. Соперница отказалась продолжать при счете 4:1 в пользу немки в третьем сете.
Во втором круге Зигемунд сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3 654 963 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Лаура Зигемунд (Германия) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:5, 4:6, 4:1 отказ
