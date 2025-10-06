Мирра Андреева сыграет с Зигемунд во втором круге турнира в Ухане

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд вышла во второй круг турнира в Ухане.

В первом круге Зигемунд играла с украинкой Даяной Ястремской. Соперница отказалась продолжать при счете 4:1 в пользу немки в третьем сете.

Во втором круге Зигемунд сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Лаура Зигемунд (Германия) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:5, 4:6, 4:1 отказ