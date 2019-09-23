Квитова вышла в 1/8 финала турнира в Ухане

Чешка Петра Квитова вышла в 1/8 финала турнира в китайском Ухане. В матче второго круга она переиграла Полону Херцог (7:6, 6:3). Игра продолжалась 1 час 43 минуты.

В другом матче турнира чешка Мария Боузкова победила представительницу Словении Тамару Зиданшек (6:1, 6:3), а белорусская теннисистка Арина Соболенко разгромила американку Дэниэлл Коллинз (6:1, 6:3).

Ухань (Китай)



Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open



Призовой фонд 2 527 250 долларов



Открытые корты, хард



Одиночный разряд



Второй круг



Петра Квитова (Чехия, 5) — Полона Херцог (Словения) — 7:6 (8:6), 6:3

Мария Боузкова (Чехия) — Тамара Зиданшек (Словения, LL) — 6:1, 6:3

Арина Соболенко (Белоруссия, 9) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:1, 6:0