Квитова стала третьей ракеткой мира, Касаткина - 14-я

Чешка Петра Квитова поднялась на третье место в рейтинге WTA. Голландка Кики Бертенс стала седьмой.
Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, опустилась на 14-ю позицию.
Рейтинг WTA
Положение на 25 февраля
1 (1*). Наоми Осака (Япония) – 6871
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5727
3 (4). Петра Квитова (Чехия) – 5605
4 (3). Слоан Стивенс (США) – 5307
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5145
6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4900
7 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4885
8 (7). Ангелик Кербер (Германия) – 4880
9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) – 3565
10 (10). Серена Уильямс (США) – 3406
14 (13). Дарья Касаткина (Россия) – 2985...
29 (27). Мария Шарапова (Россия) – 1716...
32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1565…
59 (64). Екатерина Александрова (Россия) – 964...
70 (71). Евгения Родина (Россия) – 821...
72 (87). Анастасия Потапова (Россия) – 799...
75 (75). Маргарита Гаспарян (Россия) – 757...
77 (70). Екатерина Макарова (Россия) – 751...
81 (77). Вера Звонарёва (Россия) – 746...
100 (96). Вероника Кудерметова (Россия) – 609
* - положение в предыдущем рейтинге