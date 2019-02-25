Квитова стала третьей ракеткой мира, Касаткина - 14-я

Чешка Петра Квитова поднялась на третье место в рейтинге WTA. Голландка Кики Бертенс стала седьмой.

Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, опустилась на 14-ю позицию.

Рейтинг WTA

Положение на 25 февраля

1 (1*). Наоми Осака (Япония) – 6871

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5727

3 (4). Петра Квитова (Чехия) – 5605

4 (3). Слоан Стивенс (США) – 5307

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5145

6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4900

7 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4885

8 (7). Ангелик Кербер (Германия) – 4880

9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) – 3565

10 (10). Серена Уильямс (США) – 3406

14 (13). Дарья Касаткина (Россия) – 2985...

29 (27). Мария Шарапова (Россия) – 1716...

32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1565…

59 (64). Екатерина Александрова (Россия) – 964...

70 (71). Евгения Родина (Россия) – 821...

72 (87). Анастасия Потапова (Россия) – 799...

75 (75). Маргарита Гаспарян (Россия) – 757...

77 (70). Екатерина Макарова (Россия) – 751...

81 (77). Вера Звонарёва (Россия) – 746...

​100 (96). Вероника Кудерметова (Россия) – 609

* - положение в предыдущем рейтинге