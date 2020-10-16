Квитова снялась с турнира на родине и объявила о завершении сезона

Чешская теннисистка Петра Квитова снялась с турнира на родине в Остраве из-за физической формы. Восьмая ракетка мира написала в Twitter о завершении своего сезона.

«Это конец моего сезона, и я хотела сказать вам всем большое спасибо, — написала Квитова. — Это был трудный год для всех, и мы можем только надеяться, что 2021 год будет лучше. Несмотря на то, что 2020 год был трудным, я научилась много чему новому, и это помогло изменить взгляды на многие вещи».

Последним турниром для Квитовой стал Roland Garros, на котором она дошла до полуфинала (4:6, 5:7 с Софией Кенин).