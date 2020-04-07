Квитова рассказала о познаниях в русском языке
Чешка Петра Квитова ответила на вопросы болельщиков. Сезона из-за пандемии коронавируса прерван до 13 июля.
— По какому турниру в грунтовой серии будете скучать больше всего?
— Конечно же, по Roland Garros, — приводит слова Квитовой gotennis. — Но и по Штутгарту с Мадридом, как и по всей грунтовой части сезона.
— Планируете играть с кем-нибудь в парном разряде?
— Не планирую.
— Кто любимый певец?
— Я люблю Эда Ширана и, конечно же, Pink.
— Какие виды спорта нравятся, помимо тенниса?
— Футбол и хоккей.
— Делаете упражнения дома?
— Конечно, я каждый день бегаю и занимаюсь. Я постоянно общаюсь со своим фитнес-тренером, так что у меня нет выхода.
— Золотая медаль на Олимпийских играх или еще один титул «Большого Шлема»?
-Ух ты! Сложный вопрос. Я бы выбрала победу на турнире «Большого Шлема».
— Федерер или Надаль?
— Конечно же, оба.
— Самая важная победа в карьере?
— Два титула на Уимблдоне.
— Смотреть или играть в теннис?
— Играть! Когда я смотрю, очень нервничаю, особенно во время Кубка Федерации.
— Владеете другими языками?
— Я разговариваю на чешском (конечно же), английском и изучала русский язык в школе. Но говорю слабовато.?