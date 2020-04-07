Квитова рассказала о познаниях в русском языке

Чешка Петра Квитова ответила на вопросы болельщиков. Сезона из-за пандемии коронавируса прерван до 13 июля.

— По какому турниру в грунтовой серии будете скучать больше всего?

— Конечно же, по Roland Garros, — приводит слова Квитовой gotennis. — Но и по Штутгарту с Мадридом, как и по всей грунтовой части сезона.

— Планируете играть с кем-нибудь в парном разряде?

— Не планирую.

— Кто любимый певец?

— Я люблю Эда Ширана и, конечно же, Pink.

— Какие виды спорта нравятся, помимо тенниса?

— Футбол и хоккей.

— Делаете упражнения дома?

— Конечно, я каждый день бегаю и занимаюсь. Я постоянно общаюсь со своим фитнес-тренером, так что у меня нет выхода.

— Золотая медаль на Олимпийских играх или еще один титул «Большого Шлема»?

-Ух ты! Сложный вопрос. Я бы выбрала победу на турнире «Большого Шлема».

— Федерер или Надаль?

— Конечно же, оба.

— Самая важная победа в карьере?

— Два титула на Уимблдоне.

— Смотреть или играть в теннис?

— Играть! Когда я смотрю, очень нервничаю, особенно во время Кубка Федерации.

— Владеете другими языками?

— Я разговариваю на чешском (конечно же), английском и изучала русский язык в школе. Но говорю слабовато.?