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Квитова поднялась на шестое место в чемпионской гонке WTA

08:34

Чешка Петра Квитова поднялась на шестое место в чемпионской гонке WTA, сместив американку Серену Уильямс.

Лучшей из россиянок является Вероника Кудерметова, занимающая 38-е место.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 30 сентября

1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 5826 очков

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5360

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 4897

4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4727

5 (5). Наоми Осака (Япония) — 4246

6 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4186

7 (6). Серена Уильямс (США) — 3935

8 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3781

9 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3615

10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3585...

38 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1241...

40 (37). Екатерина Александрова (Россия) — 1215...

43 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1163...

50 (61). Светлана Кузнецова (Россия) — 1041...

61 (59). Анна Блинкова (Россия) — 911...

83 (81). Анастасия Потапова (Россия) — 676...

86 (86). Маргарита Гаспарян (Россия) — 658...

89 (85). Дарья Касаткина (Россия) — 637...

95 (108). Анна Калинская (Россия) — 608

* - положение в предыдущем рейтинге

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