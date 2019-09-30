Квитова поднялась на шестое место в чемпионской гонке WTA
Чешка Петра Квитова поднялась на шестое место в чемпионской гонке WTA, сместив американку Серену Уильямс.
Лучшей из россиянок является Вероника Кудерметова, занимающая 38-е место.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 30 сентября
1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 5826 очков
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5360
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 4897
4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4727
5 (5). Наоми Осака (Япония) — 4246
6 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4186
7 (6). Серена Уильямс (США) — 3935
8 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3781
9 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3615
10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3585...
38 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1241...
40 (37). Екатерина Александрова (Россия) — 1215...
43 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1163...
50 (61). Светлана Кузнецова (Россия) — 1041...
61 (59). Анна Блинкова (Россия) — 911...
83 (81). Анастасия Потапова (Россия) — 676...
86 (86). Маргарита Гаспарян (Россия) — 658...
89 (85). Дарья Касаткина (Россия) — 637...
95 (108). Анна Калинская (Россия) — 608
* - положение в предыдущем рейтинге