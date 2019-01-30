Квитова победила Азаренко и вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла белоруску Викторию Азаренко во втором круге турнира WTA в Санкт-Петербурге - 6:2, 7:6 (7:3). Матч продолжался 1 час 40 минут.
В четвертьфинале Квитова встретится с победительницей встречи между россиянкой Вероникой Кудерметовой и хорваткой Донной Векич.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Петра Квитова (Чехия, 1) - Виктория Азаренко (Белоруссия, WC) - 6:2, 7:6
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