17:16 | Теннис — WTA

Квитова победила Азаренко и вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

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Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла белоруску Викторию Азаренко во втором круге турнира WTA в Санкт-Петербурге - 6:2, 7:6 (7:3). Матч продолжался 1 час 40 минут.

В четвертьфинале Квитова встретится с победительницей встречи между россиянкой Вероникой Кудерметовой и хорваткой Донной Векич.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 757 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Петра Квитова (Чехия, 1) - Виктория Азаренко (Белоруссия, WC) - 6:2, 7:6

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