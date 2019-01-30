Квитова победила Азаренко и вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла белоруску Викторию Азаренко во втором круге турнира WTA в Санкт-Петербурге - 6:2, 7:6 (7:3). Матч продолжался 1 час 40 минут.

В четвертьфинале Квитова встретится с победительницей встречи между россиянкой Вероникой Кудерметовой и хорваткой Донной Векич.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Квитова (Чехия, 1) - Виктория Азаренко (Белоруссия, WC) - 6:2, 7:6

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