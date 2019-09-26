Квитова обыграла Ястремскую в 1/4 финала турнира в Ухане

Чешка Петра Квитова обыграла украинку Даяну Ястремскую в 1/4 финала турнира в Ухане — 6:2, 6:4.

Их матч продолжался 1 час 13 минут. В полуфинале Квитова с соотечественницей Элиной Свитолиной или с американкой Алисон Риск.

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Петра Квитова (Чехия, 5) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:2, 6:4