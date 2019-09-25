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Квитова обыграла Стивенс и вышла в 1/4 финала турнира в Ухане

16:47
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Чешка Петра Квитова в третьем круге турнира в Ухане (Китай) обыграла американку Слоан Стивенс — 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

За право выйти в полуфинал пятая ракетка турнира сразится с украинкой Даяной Ястремской.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Петра Квитова (Чехия, 5) — Слоан Стивенс (США, 10) — 6:3, 6:3

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