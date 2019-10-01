Квитова обыграла Младенович и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине
09:40
Чешка Петра Квитова обыграла обыграла француженку Кристину Младенович в матче второго круга на турнире в Пекине — 6:4, 6:4.
Их матч продолжался 1 час 25 минут. В 1/8 финала турнира Квитова сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, обыгравшей во втором круге американку Винус Уильямс. Ранее в третий круг турнира таже отобрались первая ракетка мира Эшли Барти и София Кенин, обыгравшая Анастасию Павлюченкову.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Петра Квитова (Чехия, 7) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:4