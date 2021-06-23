Квитова обыграла Ли во втором раунде турнира в Германии
22:42
Чешская теннисистка Петра Квитова победила американку Энн Ли (6:2, 6:7, 6:1) в матче второго раунда турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия).
Матч продолжался два часа. Следующей соперницей Квитовой станет аргентинка Надя Подороска.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Петра Квитова (Чехия, 1) — Энн Ли (США) — 6:2, 6:7 (4:7), 6:1
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю