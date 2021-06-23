Квитова обыграла Ли во втором раунде турнира в Германии

Чешская теннисистка Петра Квитова победила американку Энн Ли (6:2, 6:7, 6:1) в матче второго раунда турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия).

Матч продолжался два часа. Следующей соперницей Квитовой станет аргентинка Надя Подороска.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Квитова (Чехия, 1) — Энн Ли (США) — 6:2, 6:7 (4:7), 6:1