Квитова обыграла Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Дохе

Чешская теннисистка Петра Квитова в четвертьфинале турнира в Дохе обыграла эстонку Анетт Контавейт со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. Чешка сделал 6 эйсов, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 9 из 16 брейк-пойнтов.

В полуфинале Квитова встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Каролина Плишкова (Чехия).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Петра Квитова (Чехия, 4) — Анетт Контавейт (Эстония) — 6:3, 3:6, 6:2