Квитова обыграла Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Дохе
16:48
Чешская теннисистка Петра Квитова в четвертьфинале турнира в Дохе обыграла эстонку Анетт Контавейт со счетом 6:3, 3:6, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 56 минут. Чешка сделал 6 эйсов, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 9 из 16 брейк-пойнтов.
В полуфинале Квитова встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Каролина Плишкова (Чехия).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Петра Квитова (Чехия, 4) — Анетт Контавейт (Эстония) — 6:3, 3:6, 6:2
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