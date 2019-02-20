Квитова обыграла Брэди и пробилась в 1/4 финала турнира в Дубае

Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла американку Дженнифер Брэди (7:5, 1:6, 6:3) в третьем раунде турнира WTA в Дубае (ОАЭ). Матч продолжался два часа и 14 минут.
В 1/4 финала чешка сыграет с победительницей пары Виктория Кузьмова (Словакия) - София Кенин (США).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Петра Квитова (Чехия, 2) - Дженнифер Брэди (США, Q) - 7:5, 1:6, 6:3
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