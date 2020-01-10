Квитова и Кис встретятся в 1/2 финала турнира в Брисбене
07:57
Определилась первая полуфинальная пара турнира в австралийском Брисбене. За выход в финал поспорят Мэдисон Кис из США и чешка Петра Квитова.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 1 434 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мэдисон Кис (США, 8) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:4, 6:1
Петра Квитова (Чехия, 5) — Дженнифер Брэди (США, Q) — 6:4, 6:2
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