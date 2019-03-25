22:28 | Теннис — WTA

Квитова и Барти сыграют в четвертьфинале турнира в Майами

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Чешка Петра Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Майами, победив Каролин Гарсию из Франции. Третья ракетка турнира встретится с австралийкой Эшли Барти, которая одолела Кики Бертенс.

Майами (США) 

Турнир WTA Miami Open presented by Itau 

Призовой фонд 8 359 455 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Петра Квитова (Чехия, 3) - Каролин Гарсия (Франция, 19) - 6:3, 6:3

Эшли Барти (Австралия, 12) - Кики Бертенс (Голландия, 7) - 4:6, 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/miami/2019/

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