Квитова и Барти сыграют в четвертьфинале турнира в Майами

Чешка Петра Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Майами, победив Каролин Гарсию из Франции. Третья ракетка турнира встретится с австралийкой Эшли Барти, которая одолела Кики Бертенс.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Петра Квитова (Чехия, 3) - Каролин Гарсия (Франция, 19) - 6:3, 6:3
Эшли Барти (Австралия, 12) - Кики Бертенс (Голландия, 7) - 4:6, 6:3, 6:2
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