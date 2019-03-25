Квитова и Барти сыграют в четвертьфинале турнира в Майами

Чешка Петра Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Майами, победив Каролин Гарсию из Франции. Третья ракетка турнира встретится с австралийкой Эшли Барти, которая одолела Кики Бертенс.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Петра Квитова (Чехия, 3) - Каролин Гарсия (Франция, 19) - 6:3, 6:3

Эшли Барти (Австралия, 12) - Кики Бертенс (Голландия, 7) - 4:6, 6:3, 6:2