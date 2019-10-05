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Кузнецова запустила проект по оказанию психологических консультаций

11:55
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о запуске нового проекта, связанного с психологией.

— Мы живем в быстрое и очень сложное время, — написала Кузнецова в Instagram. — Информации очень много, много эмоций, много решений, и все это с небывалой скоростью. Мы не успеваем со всем справиться, нервничаем, возникает стресс. Нужна помощь — помощь профессионалов. Я не боюсь слов: психология, психолог. И хочу, чтобы не боялись и Вы!

Мы с командой потрясающих психологов запускаем новый проект — платформу профессиональных психологических консультаций онлайн.

Публикация от Svetlana Kuznetsova/ Кузнецова (@svetlanak27)

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