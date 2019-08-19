Кузнецова взлетела на 102 позиции в чемпионской гонке WTA

Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Австралийка Эшли Барти продолжает удерживать в нем лидерство. Самый существенный скачок в первой сотне совершила россиянка Светлана Кузнецова. На турнире в Цинциннати 34-летняя теннисистка дошла до финала, где уступила Мэдисон Кис. В чемпионской гонке она поднялась на 102 позиции.

Лучшей из россиянок остается Екатерина Александрова, поднявшаяся на две строчки.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 19 августа

1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 5236 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 4722

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 4546

4 (4). Петра Квитова (Чехия) — 3766

5 (6). Наоми Осака (Япония) — 3536

6 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3505

7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2850

8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 2727

9 (10). Элина Свитолина (Украина) - 2684

10 (9). Серена Уильямс (США) — 2635...

36 (38). Екатерина Александрова (Россия) — 1062...

39 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1010...

47 (149). Светлана Кузнецова (Россия) — 896...

60 (57). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 790...

74 (79). Дарья Касаткина (Россия) — 628...

76 (72). Анна Блинкова (Россия) — 619...

78 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 591...

87 (84). Маргарита Гаспарян (Россия) — 531

88 (85). Наталья Вихлянцева (Россия) — 524...

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