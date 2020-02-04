Кузнецова выступит на турнире в Санкт-Петербурге
23:11
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова подтвердила свое участие в St. Petersburg Ladies Trophy 2020, об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Теннисистка занимает 49-е место в рейтинге WТА. Кузнецова примет участие в турнире впервые после трехлетнего перерыва. St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 10 по 16 февраля.
Дополнительная информация
http://lt.formulatx.com/blog/2020/02/04/svetlana-kuzneczova-vystupit-na-turnire-st-petersburg-ladies-trophy-2020/
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