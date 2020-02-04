Кузнецова выступит на турнире в Санкт-Петербурге

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова подтвердила свое участие в St. Petersburg Ladies Trophy 2020, об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Теннисистка занимает 49-е место в рейтинге WТА. Кузнецова примет участие в турнире впервые после трехлетнего перерыва. St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 10 по 16 февраля.