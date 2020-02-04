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Кузнецова выступит на турнире в Санкт-Петербурге

23:11
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова подтвердила свое участие в St. Petersburg Ladies Trophy 2020, об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Теннисистка занимает 49-е место в рейтинге WТА. Кузнецова примет участие в турнире впервые после трехлетнего перерыва. St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 10 по 16 февраля.

Дополнительная информация

http://lt.formulatx.com/blog/2020/02/04/svetlana-kuzneczova-vystupit-na-turnire-st-petersburg-ladies-trophy-2020/

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