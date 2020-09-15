Кузнецова вышла во второй круг турнира в Риме

Россиянка Светлана Кузнецова пробилась во второй круг турнира в Риме. Она одержала волевую победу над представительницей США Бернанрдой Пера.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Светлана Кузнецова (Россия) — Бернарда Пера (США) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:3

Кори Гауфф (США) — Онс Жабер (Тунис) — 6:4, 6:3

Юлия Путинцева (Казахстан) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:2, 6:4