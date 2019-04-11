Кузнецова вышла в третий круг турнира в Лугано

Россиянка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Лугано. В матче второго раунда она обыграла швейцарку Тимею Бачински – 5:7, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.
Для экс-второй ракетки мира это был второй матч с середины сентября.
В следующем круге Кузнецова сыграет с победительницей пары Антония Лоттнер (Германия) – Кристина Плишкова (Чехия).
Лугано (Швейцария)
Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Светлана Кузнецова (Россия, WC) – Тимеа Бачински (Швейцария) – 5:7, 6:3, 6:4
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