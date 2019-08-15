Кузнецова вышла в третий круг турнира в Цинциннати
15 августа 2019, 02:22
Россиянка Светлана Кузнецова переиграла украинку Даяну Ястремскую в матче второго круга турнира в Цинциннати. Следующей соперницей российской теннисистки будет победительница встречи Юлия Путинцева — Слоан Стивенс.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 643 736 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Светлана Кузнецова (Россия, WC) — Даяна Ястремская (Украина) — 4:6, 7:6 (9:7), 6:2
София Кенин (США) — Зарина Дияс (Казахстан, Q) — 6:4, 6:1
Наоми Осака (Япония, 2) — Александра Соснович (Белоруссия) — 7:6(7:3), 2:6, 6:2