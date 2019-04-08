Кузнецова выиграла у Александровой в своем первом матче c сентября 2018 года на старте турнира в Лугано

Россиянка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира в Лугано. В матче первого раунда она обыграла свою соотечественницу Екатерину Александрову – 3:6, 6:2, 7:6(8:6). Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. Для экс-второй ракетки мира это был первый матч с середины сентября.
В следующем круге Кузнецова сыграет с победительницей пары Тимеа Бачински (Швейцария) – Тамара Корпач (Германия).
Лугано (Швейцария)
Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Светлана Кузнецова (Россия, WC) – Екатерина Александрова (Россия, 6) – 3:6, 6:2, 7:6(8:6)
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