Кузнецова впервые за три года проиграла сет всухую и покинула турнир в Пекине

Россиянка Светлана Кузнецова в первом круге турнира в Пекине проиграла американке Кристине Макхэйл со счетом 0:6, 6:1, 3:6.

Отметим, что 34-летняя россиянка впервые за три года проиграла сет всухую. Последний раз это произошло во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) в 2015 году в матче с сербкой Еленой Янкович.

Макхэйл во втором круге сыграет с победительницей матча Каролин Возняцки (Дания) — Лорен Дэвис (США).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Макхэйл (США, Q) — Светлана Кузнецова (Россия, WC) — 6:0, 1:6, 6:3