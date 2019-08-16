Кузнецова возобновила сотрудничество с Карлосом Мартинесом

Российская теннисистка Светлана Кузнецова возобновила сотрудничество с тренером Карлосом Мартинесом, сообщает официальный сайт WTA. Россиянка будет работать под его руководством с начала турниров на харде.

Ранее Кузнецова работала с Мартинесом с 2012 по 2018 год. Сейчас испанец также помогает в подготовке Дарье Касаткиной.

Кузнецова выразила надежду, что Мартинес сможет уделять ей время, когда будет свободен от тренировок с Касаткиной.