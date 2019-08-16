Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Теннис   //    WTA

Кузнецова возобновила сотрудничество с Карлосом Мартинесом

16 августа 2019, 16:39

Российская теннисистка Светлана Кузнецова возобновила сотрудничество с тренером Карлосом Мартинесом, сообщает официальный сайт WTA. Россиянка будет работать под его руководством с начала турниров на харде.

Ранее Кузнецова работала с Мартинесом с 2012 по 2018 год. Сейчас испанец также помогает в подготовке Дарье Касаткиной.

Кузнецова выразила надежду, что Мартинес сможет уделять ей время, когда будет свободен от тренировок с Касаткиной.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир