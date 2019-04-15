Кузнецова вернулась в топ-100 рейтинга WTA

Россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 73-ю строчку рейтинга WTA. Вероника Кудерметова – на 76-ю, Светлана Кузнецова – на 100-м месте.

В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA

Положение на 15 апреля

1 (1*). Наоми Осака (Япония) – 5967

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5782

3 (3). Петра Квитова (Чехия) – 5645

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5580

5 (5). Анжелика Кербер (Германия) – 5220

6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5020

7 (7). Кики Бертенс (Голландия) – 4640

8 (8). Слоан Стивенс (США) – 4386

9 (9). Эшли Барти (Австралия) – 4275

10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) – 3520…

22 (22). Дарья Касаткина (Россия) – 2355...

28 (28). Мария Шарапова (Россия) – 1706...

34 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1510...

57 (57). Екатерина Александрова (Россия) – 1013...

69 (69). Евгения Родина (Россия) – 820...

72 (72). Маргарита Гаспарян (Россия) – 796.

73 (95). Виталия Дьяченко (Россия) – 787.

74 (71). Анастасия Потапова (Россия) – 787...

76 (83). Вероника Кудерметова (Россия) – 782...

85 (86). Вера Звонарева (Россия) – 721...

​91 (91). Екатерина Макарова (Россия) – 681...

100 (109). Светлана Кузнецова (Россия) – 621

* - положение в предыдущем рейтинге