Кузнецова вернулась в топ-100 рейтинга WTA

Россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 73-ю строчку рейтинга WTA. Вероника Кудерметова – на 76-ю, Светлана Кузнецова – на 100-м месте.
В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA
Положение на 15 апреля
1 (1*). Наоми Осака (Япония) – 5967
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5782
3 (3). Петра Квитова (Чехия) – 5645
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5580
5 (5). Анжелика Кербер (Германия) – 5220
6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5020
7 (7). Кики Бертенс (Голландия) – 4640
8 (8). Слоан Стивенс (США) – 4386
9 (9). Эшли Барти (Австралия) – 4275
10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) – 3520…
22 (22). Дарья Касаткина (Россия) – 2355...
28 (28). Мария Шарапова (Россия) – 1706...
34 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1510...
57 (57). Екатерина Александрова (Россия) – 1013...
69 (69). Евгения Родина (Россия) – 820...
72 (72). Маргарита Гаспарян (Россия) – 796.
73 (95). Виталия Дьяченко (Россия) – 787.
74 (71). Анастасия Потапова (Россия) – 787...
76 (83). Вероника Кудерметова (Россия) – 782...
85 (86). Вера Звонарева (Россия) – 721...
91 (91). Екатерина Макарова (Россия) – 681...
100 (109). Светлана Кузнецова (Россия) – 621
* - положение в предыдущем рейтинге