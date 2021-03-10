Кузнецова уступила Крейчиковой в третьем круге турнира в Дубае
12:23
Российская теннисистка Светлана Кузнецова 10 марта в матче 3-го круга турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах уступила чешке Барборе Крейчиковой — 3:6, 2:6.
Теннисистки провели на корте час и 12 минут.
Следующей соперницей Крейчиковой будет победитель в паре Анастасия Потапова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Барбора Крейчикова (Чехия) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:3, 6:2
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