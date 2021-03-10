Кузнецова уступила Крейчиковой в третьем круге турнира в Дубае

Российская теннисистка Светлана Кузнецова 10 марта в матче 3-го круга турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах уступила чешке Барборе Крейчиковой — 3:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте час и 12 минут.

Следующей соперницей Крейчиковой будет победитель в паре Анастасия Потапова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Барбора Крейчикова (Чехия) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:3, 6:2