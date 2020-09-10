Кузнецова уступила Бушар во втором раунде турнира в Стамбуле
Канадская теннисистка Эжени Бушар обыграла россиянку Светлану Кузнецову (7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:2) во втором раунде турнира WTA в Стамбуле. Российская теннисистка была посеяна под первым номером.
Матч продолжался два часа и 53 минуты. В четвертьфинале соперницей Бушар станет Данка Ковинич из Черногории.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Эжени Бушар (Канада, Q) — Светлана Кузнецова (Россия, 1) — 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:2
Александра Соснович (Белоруссия) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3
Полона Херцог (Словения, 3) — Ясмин Паолини (Италия) — 7:5, 6:4
Данка Ковинич (Черногория) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 6) — 6:3, 6:4