Кузнецова сыграет с Александровой в первом матче сезона

В Лугано состоялась жеребьевка женского турнира категории International Samsung Open presented by Corner. В Швейцарии состоится дебют в сезоне-2019 Светланы Кузнецовой, залечившей травмы. В первом круге экс-вторая ракетка мира, получившая wild card, сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой, "посеянной" под 6-м номером. Соперницей Вероники Кудерметовой будет местная теннисистка Джил Тайхман. А Евгения Родина сыграет с кем-то из победительниц квалификации.

33-летняя Кузнецова не принимала участия в турнирах с сентября 2018 года и опустилась в рейтинге на 111-е место.