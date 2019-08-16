Кузнецова рассказала о совместных тренировках с Южным

Россиянка Светлана Кузнецова, одержавшая победу над американкой Слоан Стивенс в третьем круге турнира в Цинциннати, отметила, что подготовиться к турниру ей помог Михаил Южный.

— Я сидела в Москве и не могла найти спарринг-партнера, — приводит wtatennis.com слова Кузнецовой. — Оставалось три дня, и я не была уверена, что получу визу в Канаду. Позвонил Михаил Южный и предложил сыграть вместе. Он приехал и тренировался со мной два дня. Это очень мне помогло.

Чтобы прилететь в США я три недели ждала визу и практиковалась дома по программе тренера. Это для меня новый опыт. Если бы не приехала, то вылетела бы из топ-200. Я не играла бы до конца сезона, так как нет смысла ехать только в Китай. Может, пришлось бы остановить карьеру. Многое вышло из-под контроля. Но теперь я на своем месте. Очень счастлива играть и тренироваться.

В четвертьфинале российская теннисистка сыграет с Каролиной Плишковой.