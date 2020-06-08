Кузнецова рассказала, как обращалась к спортивному психологу

Бывшая вторая ракетка мира, чемпионка US Open-2004 и Roland Garros-2009 Светлана Кузнецова рассказала, почему по ходу карьеры прибегала к помощи спортивного спихолога.

— Его помощь понадобилась, когда мне было 20. В 19 я выиграла US Open, а на следующий год вылетела в первом круге, — сказала Кузнецова в прямом эфире в Instagram Марии Командной. — Родители хотели, чтобы я уехала из Испании, мы поругались, начались проблемы. Тогда и обратилась к психологу. Он очень помог.

Почему русские мужчины относятся к людям этой профессии пренебрежительно? Это закрытость, комплексы. Если есть, чем поделиться, не надо бояться. Вам помогут.